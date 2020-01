Galaxy S20 Plus 5G to jeden z kilku smartfonów marki Samsung, których premiera odbędzie się w lutym. Widzieliśmy rendery, a teraz mamy zdjęcia. Możemy na nich zobaczyć, jak na żywo prezentuje się Samsung Galaxy S20 Plus 5G i jaki ma aparat. Telefon otrzyma cztery obiektywy na całkiem sporej wyspie.