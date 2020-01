Redmi K30 5G ma ekran 144 Hz, ale Xiaomi zablokowało funkcję

Redmi K30 5G, który jest już dostępny w sprzedaży, ma ekran mogący w rzeczywistości odświeżać obraz nawet w 144 Hz. Rąbka tajemnicy w tej kwestii ujawnił CEO submarki Xiaomi, Lu Weibing. Informacja została przekazana na łamach Weibo. Przedstawiciel firmy opublikował nawet wideo, które prezentuje taką funkcję w akcji.

Z informacji przekazanych przez Lu Weibinga wynika, że testy 144 Hz na Redmi K30 5G zakończyły się sukcesem. Mimo to firma wprowadziła telefon na rynek tylko z odświeżaniem 120 Hz. Możliwe jednak, że wyższa częstotliwość zostanie zapewniona. Po prostu poprzez udostępnienie stosownej aktualizacji oprogramowania.

Co ciekawe, post o 144 Hz w Redmi K30 5G pojawił się na Weibo po kilku godzinach po tym, gdy takim ekranem pochwaliła się Nubia. Ta marka pracuje nad podobnym wyświetlaczem dla nowego modelu Red Magic. To smartfon typowo do gier. Dane techniczne Xiaomi Redmi K30 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi K30 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 + 2 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,3 x 76,6 x 8,79 mm

Android 10 z MIUI 11

