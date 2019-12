Messenger Desktop Beta dla Windows 10 już bez OSMeta. Facebook stawia na Electron

Messenger Desktop beta dla Windows 10 daje dostęp do nowych funkcji, które znajdują się na etapie testów. Niedługo Facebook wprowadzi je do komunikatora na stałe. W Microsoft Store pojawiła się aktualizacja. Zrezygnowano z OSMeta. Nowy Messenger Desktop bazuje już w całości na Electron, co przybliża go do mobilnych aplikacji.