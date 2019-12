Samsung Galaxy S11 Plus – wszystko, co wiemy o nowym flagowcu

Samsung Galaxy S11 Plus to nowy flagowiec Koreańczyków, choć kto wie, czy na rynek nie trafi pod nazwą Galaxy S20 Plus. W sieci jest już mnóstwo informacji o smartfonie. W tym artykule zebraliśmy dla was dotychczasowe plotki. Nowy telefon marki Samsung zapowiada się naprawdę ciekawie i ma dostać konkretny aparat.

Samsung Galaxy S11 Plus to flagowy smartfon, którego premiera odbędzie się w lutym. Jest jednak bardzo możliwe, że będzie to Samsung Galaxy S20 Plus, ale o tym za chwilę. Postanowiliśmy zebrać dotychczasowe plotki i informacje w jednym miejscu. Zobaczmy, czego po tym konkretnym modelu można się spodziewać.

W rzeczywistości właściwą nazwą może być Samsung Galaxy S20 Plus

Niedawno wspominaliśmy wam, że nazwa Galaxy S11, której używaliśmy dotychczas, tak naprawdę może być niewłaściwa. Dlatego nie można wykluczyć, że za kilka tygodni ujrzymy flagowca Samsung Galaxy S20 Plus. Nie jest to jeszcze pewna informacja. Choć trzeba przyznać, że podało ją źródło, które w przeszłości dostarczało sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków. Odpowiedź poznamy bliżej premiery, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie.

To będzie duży smartfon z blisko 7-calowym ekranem

Zostawmy już nazwę i rzućmy okiem na znane dane techniczne i specyfikację. Samsung Galaxy S11 Plus będzie smartfonem z bardzo dużym ekranem o przekątnej aż 6,9 cala. Ma to być panel AMOLED o wyśrodkowaną dziurką dla kamery do selfie. Rozdzielczość to zapewne QHD+, ale na razie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Spodziewajmy się, że będzie to najlepszy ekran na rynku, który zostanie wysoko oceniony przez specjalistów z DisplayMate. Poza tym wiemy, że producent zredukował ponownie wielkość bródki.

Exynos 990 lub Snapdragon 865

Samsung Galaxy S11 Plus trafi na rynek z dwoma procesorami. Poszczególne wersje będą dostępne w zależności od rynków. W części krajów będzie to SoC Snapdragon 865, ale w Europie spodziewajmy się, że pod obudową telefonu znajdzie się Exynos 990. Koreańczycy już omówili ten chip i wiemy, czego mniej więcej się spodziewać. Poza tym spodziewajmy się 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz minimum 256 GB miejsca na dane. Oczywiście, czytnika kart microSD również nie zabraknie.

Konkretny aparat 108 MP z nagrywaniem wideo w 8K

Wiemy, że Samsung Galaxy S11 Plus otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Ma to być rzekomo ISOCELL Bright HM1, czyli nieco zmieniony względem tego, który umieszczono w Xiaomi Mi Note 10. Kamera dzięki łączeniu pikseli (9 w 1) ma pozwolić na robienie bardzo szczegółowych zdjęć 12 MP. Obiektywów łącznie będzie 5. Wiemy, że w przypadku teleobiektywu mamy spodziewać się matrycy 48 MP oraz 5-krotnego zoomu optycznego. Pozostałe szczegóły aparatu jeszcze nie są znane. Powinien jednak pojawić się obiektyw szerokokątny oraz kamerka do fotek makro. W przypadku nagrywania wideo możemy oczekiwać nawet jakości 8K UHD przy 30 fps. Filmy w 4K UHD będzie można rejestrować w 120 fps. Nie zabraknie też trybu profesjonalnego. Detale przedniej kamerki nie są znane.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S11 Plus dostanie bardzo pojemny akumulator. Będzie to bateria o pojemności aż 5000 mAh. Wiemy, że ma ona obsługiwać ładowarki o mocy 45 W. Poza tym spodziewamy się wsparcia dla szybkiego ładowania bezprzewodowego. Rozmiar akumulatora wynika z dużego ekranu i modemu 5G. Te dwa elementy będą zasobożerne, ale dzięki dużej baterii powinniśmy liczyć na dobre czasy pracy na jednym naładowaniu.

Wyłącznie z modemem 5G

Samsung Galaxy S11 Plus ma być jako jedyny z nowej trójki być dostępny tylko z modemem 5G. Pozostałe, mniejsze telefony trafią na rynek także z modemami zapewniającymi łączność z sieciami LTE. Oczywiście, obecność modemu 5G nie wykluczy nowego flagowca z możliwości nawiązywania połączenia ze starszymi sieciami. Nie wiadomo jednak, na ile jest to pewna informacja.

Premiera w lutym, a cena jest tajemnicą

Samsung Galaxy S11 Plus zadebiutuje z tańszymi modelami z serii rzekomo 18 lutego. Data najbliższej konferencji Unpacked i miejsce wydarzenia nie zostały jeszcze potwierdzone. Plotki mówią jednak o San Francisco. Wszystko wyjaśni się bliżej premiery. Cena też jest tajemnicą. Jest zbyt wcześnie, aby zapadła już finalna decyzja w tej kwestii. Jednak na pewno nie będzie ona niska. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S11 Plus znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S11 Plus – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

źródło: opracowanie własne