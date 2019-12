Samsung Galaxy S11 to smartfon, którego naprawa może być naprawdę utrudniona. Wynika to z faktu, że producent chce zastosować klej zamiast specjalnej taśmy dwustronnej. To może znacząco utrudnić proces otwierania obudowy modeli Samsung Galaxy S11. Przez to dokonywanie jakichkolwiek napraw będzie trudniejsze.