Realme to submarka Oppo, która rośnie w siłę. Wygląda na to, że aparat z Xiaomi Mi Note 10 przypadł jej do gustu. Firma pracuje nad flagowcem z podobną kamerą, gdzie pojawi się sensor 108 MP i jego premiera ma odbyć się w przyszłym roku. To informacje, które przekazał Madhav Sheth, CEO indyjskiego działu marki, gdzie ta radzi sobie najlepiej.

Sheth nie ujawnił dodatkowych szczegółów. Wiadomo tylko tyle. Że wspomniany smartfon ma dostać także modem 5G. Wynika to ze strategii, którą przejęło Realme. Firma będzie ograniczać telefony zgodne tylko z 4G i zamierza skupić się na zapewnieniu obsługi nowego standardu sieci komórkowych.

Smartfon Realme pewnie z tym samym sensorem, który ma Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 ma główny sensor ISOCELL Bright HMX. Stworzył go Samsung i w zasadzie na razie jest to jedyne rozwiązanie dla telefonów, które pozwala umieścić obecnie aparat z matrycą 108 MP. Wiemy, że w Galaxy S11 firma chce wykorzystać ulepszony sensor HM1. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Realme zamierza rozszerzać portfolio produktów i nie chce być kojarzone wyłącznie ze smartfonami. W 2020 roku zadebiutują nowe sprzęty, które mają na celu uzyskać jej opinie marki technologicznej typu lifestyle.

źródło: MyDrivers