Samsung Galaxy S11 Plus ma robić bardzo szczegółowe zdjęcia 12 MP

Samsung Galaxy S11 Plus ma dostać aparat ze 108-megapiselowym sensorem. Jednak pozwoli także robić zdjęcia 12 MP, które powinny być bardzo szczegółowe. Będzie to możliwe za sprawą łączenia pikseli. Matryca modelu Samsung Galaxy S11 Plus ma wykorzystać układ Bayera typu 9→1. Kamera zapowiada się ciekawie.