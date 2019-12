Galaxy S20 zamiast Galaxy S11? Samsung prawdopobnie wybrał nazwę

Samsung Galaxy S20 może być nowym flagowcem Koreańczyków na 2020 rok. Do tej pory smartfony pojawiały się w plotkach pod nazwami Galaxy S11. Wygląda jednak na to, że firma zdecydowała się na coś innego. Wybór nazwy na Samsung S20 ma jednak uzasadnienie i dlatego wydaje się to być prawdopodobną opcją.