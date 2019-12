App Store jest już gotowy na święta. Apple będzie rozdawać codziennie za darmo prezenty. Liczymy na to, że pojawią się jakieś aplikacje i gry za darmo. Prezenty w App Store mają pojawiać się każdego dnia od 24 do 29 listopada. Dzisiejsza promocja dotyczy gry Looney Tunes World of Mayhem oraz aplikacji Canva.

App Store to miejsce, gdzie znajdziemy różne aplikacje i gry. Apple na święta Bożego Narodzenia przygotowało niespodziankę. To darmowe prezenty, które będą dostępne do odebrania w sklepie. Począwszy od dziś, czyli 24 grudnia, na 29 grudnia skończywszy. Każdego dnia mają być nowe rzeczy. Te dzisiejsze jednak do ciekawych nie należą.

Dziś w App Store można odebrać bonus w grze Looney Tunes World of Mayhem. Można tu zakupić świąteczny pakiet wzmocnień (tak zwany Holiday Boost Pack) zawierający 200 klejnotów i jeden złoty bilet o 60% taniej. Drugi bonus dotyczy aplikacji Canva. 24 grudnia Apple oferuje możliwość zakupu trzymiesięcznej subskrypcji w cenie jednomiesięcznej.

Apple mogło się postarać o lepsze prezenty w App Store

Nie ukrywajmy, ale dzisiejsze promocje nie są zbyt ciekawe. W rzeczywistości Apple mogło postarać się bardziej. Pozostaje wierzyć, że w kolejnych dniach w App Store pojawią się jakieś aplikacje i gry, które są płatne, ale będzie je można pobrać za darmo. W tym celu nie pozostaje nic innego, jak tylko każdego dnia odwiedzać sklep z aplikacjami i zerkać na pojawiające się bonusy. Prawdopodobnie w kolejnych dniach pojawi się coś ciekawszego, ale o tym przekonamy się dopiero później w tym tygodniu.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło