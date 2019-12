Huawei Mate X2 w trzecim kwartale. Może być podobny do Galaxy Fold

Huawei Mate X2 to kolejny składany smartfon Chińczyków, który jest w drodze. Nowe plotki sugerują, że premiera odbędzie się w trzecim kwartale. Telefon ma być poniekąd podobny do modelu Samsung Galaxy Fold. Jednak przed Huwei Mate X2 zobaczymy jeszcze inny smartfon firmy, który też dostanie składany ekran.

Huawei Mate X2 według plotek ma mieć premierę w trzecim kwartale 2020 roku. To oznacza, że możemy go zobaczyć w trakcie berlińskich targów IFA 2020, które odbędą się we wrześniu. Nie można jednak wykluczyć debiutu w innym czasie. Na razie wiadomo tylko tyle, że sprzęt jest w przygotowaniu i może mieć coś wspólnego z Samsungiem Galaxy Fold.

Huawei Mate X2 może otrzymać dodatkowy ekran. Tegoroczny składany smartfon ma tylko jeden, zginany wyświetlacz. Natomiast w Galaxy Fold Samsung umieścił dodatkowy, mniejszy panel. Podobne rozwiązanie może pojawić się w nadchodzącym modelu Chińczyków. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Jednak spodziewajmy się także procesora Kirin 1020, który trafi także do Mate’ów 40.

Huawei Mate X2 będzie trzecim składanym smartfonem firmy

Wiemy, że Huawei przed modelem Mate X2 zaprezentuje jeszcze jeden składany smartfon. To Mate Xs, który zostanie pokazany w trakcie barcelońskich targów MWC 2020. To oznacza, że zobaczymy go w lutym przyszłego roku. Tu jednak nie spodziewamy się większych zmian względem tegorocznego telefonu. Wiemy, że pojawi się udoskonalony aparat fotograficzny oraz procesor HiSilicon Kirin 990 5G oraz polepszony zawias łączący obie części obudowy. Będą to bardziej kosmetyczne zmiany. Większe powinniśmy zobaczyć w momencie, gdy Huawei pochwali się trzecim składanym smartfonem. To jednak nastąpi dopiero w drugiej połowie 2020 roku.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Twitter