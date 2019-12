Google Chrome na Androida korzysta z systemowego menu współdzielenia. Jednak jeśli dostępne tam opcje wam nie odpowiadają, to w drodze jest nowość. To hub współdzielenia, który jest obecnie testowany w Google Chrome Canary. Funkcję można aktywować, włączając jedną z flag dostępnych na stronie z eksperymentami.

Google Chrome otrzyma nowy hub współdzielenia. Obecnie popularna przeglądarka internetowa na urządzeniach z Androidem korzysta z systemowego menu z opcjami do dzielenia się linkami czy tekstem. Jednak w edycji Canary pojawiła się nowa flaga, która pozwala to zmienić na nową funkcję. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowość można włączyć poprzez jedną z dostępnych flag, które znajdują się na stronie z eksperymentami. To #chrome-sharing-hub, której wartość trzeba ustawić na Enabled. Następnie trzeba ponownie uruchomić przeglądarkę internetową, aby wprowadzić zmiany. Po włączeniu aplikacji pojawią się nowe opcje współdzielenia, które widoczne są poniżej. Widać kody QR, wysyłanie na inne urządzenia oraz kopiowanie łącza. Jest też przycisk, który daje dostęp do większej liczby opcji.

Nowy hub współdzielenia dla Google Chrome jeszcze niegotowy

Wygląda na to, że Google dopiero prowadzi prace nad nową funkcją. Obecnie nie jest ona sfinalizowana i domyślamy się, że w tym miejscu będzie można korzystać z opcji personalizacji. W ten sposób każdy będzie mógł dodać takie skróty, których używa najczęściej. Obecnie jest to eksperyment, który można wypróbować w przeglądarce Chrome 81 z kanału Canary. Z czasem taka nowość zostanie pewnie wprowadzona do stabilnej edycji aplikacji. Nie ma jednak pewności, że akurat w wydaniu z tym konkretnym numerem.

źródło: TechDows