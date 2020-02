Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 5G to dwa smartfony, których premiera odbędzie się jutro. Były one obiektem wielu przecieków. Do tego sporo informacji w ostatnich dniach ujawnił sam producent. Xiaomi na własnych mediach społecznościowych opublikowało już mnóstwo teaserów. Zobaczmy więc, co już wiemy o telefonach.

Ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz

Xiaomi Mi 10 5G otrzyma ekran AMOLED od Samsung Display. Wiemy, że jest to panel o przekątnej około 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Ma pojawić się odświeżanie obrazu w 90 Hz, ale czy będzie też opcja 120 Hz w edycji Pro? Były takie plotki, ale czy tak się stanie, to przekonamy się w dniu premiery. Tego firma na razie nie potwierdziła. Wyświetlacz będzie także jasny i zaoferuje wsparcie dla HDR10+.

W obu modelach Snapdragon 865

Xiaomi Mi 10 Pro oraz tańszy model dostaną te same procesory, co producent też już potwierdził. Będą to układy Qualcomm Snapdragon 865, które zagoszczą w tym roku jeszcze w wielu flagowcach. Nowy SoC jest potężny. Wiemy, że będzie wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Chińczycy zdecydowali się na kości firmy Micron.

Aparat z sensorem 108 MP

Xiaomi Mi 10 5G oraz wariant Pro będą też mieć ten sam aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Nie jest to pewnie nowy ISOCELL Bright HM1, który trafił do Galaxy S20 Ultra, a pewnie starszy HMX. Co nie zmienia faktu, że jest to potężny sensor. Potwierdzono już 50-krotny zoom i spodziewamy się także 5-ktotnego optycznego. Chińczycy potwierdzili również funkcję nagrywania wideo w jakości 8K UHD. Pewnie będzie tak, jak u Samsunga i takie filmy będzie można rejestrować w 24 klatkach na sekundę. Jednak takie nagranie o długości minuty zajmie na pamięci kilkaset megabajtów. Nie zabraknie również OIS i EIS.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi 10 5G otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie ładowany z użyciem ładowarki o mocy 50 W. Ponadto pojawi się wsparcie dla bezprzewodowego ładowania o mocy 30 W i odwrotne ładowanie 10 W. Zapytacie pewnie: co w wersji Pro? Tam ładowarka ma mieć moc 66 W, co już ujawniła nam jakiś czas temu strona 3C. Dokładny rozmiar akumulatora w tej edycji jest jednak tajemnicą.

Obudowa ze szkła, ale wariant Pro może być też ceramiczny

Wiemy, że pojawi się obudowa ze szkła w kilku kolorach, co widzieliśmy już na renderach. Jednak pewne plotki sugerują, że Xiaomi Mi 10 Pro ma dostać plecki ceramiczne. Ponadto jeden z przedstawicieli firmy niedawno potwierdził, że droższy model będzie można nabyć także w białym kolorze. Warto dodać, że będzie też Wi-Fi 6.

Cena Xiaomi Mi 10 Pro nie będzie niska

Xiaomi Mi 10 Pro ma być drogim smartfonem. Chińczycy przyzwyczaili nas do niskich cen, ale wszystko wskazuje na to, że te wzrosną i być może znaczniej, jak to było przed laty. To wyjaśni się jutro, gdy odbędzie się premiera, bo wtedy poznamy oficjalne kwoty. Z drugiej strony mamy się spodziewać smartfonów klasy premium, które mają to samo (prawie) co modele konkurencji.

O modelu Pro jest naprawdę cicho

Jeśli śledzicie dokładnie media społecznościowe Chińczyków, to zapewne zauważyliście, że wszystkie te teasery poświęcone są Xiaomi Mi 10 5G, a nie wersji Pro. Najwidoczniej firma doszła do wniosku, że nie będzie ujawniać droższego flagowca przed oficjalnym debiutem. Zostawiła sobie wisienkę na torcie do dnia premiery, co też można zrozumieć. Konferencja już blisko i wkrótce wszystkiego się dowiemy. Poniżej znajdziecie tylko dane techniczne (niekompletne) modelu Xiaomi Mi 10 5G, bo o nim wiemy najwięcej.

Xiaomi Mi 10 5G – dane techniczne

~6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP i diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowarki 50 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

