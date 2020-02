Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, który jest już blisko. Dowiadujemy się, że otrzyma kości LPDDR5 firmy Micron. Trafią one także do tańszego modelu. Premiera Xiaomi Mi 10 Pro zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony Chińczyków zapowiadają się bardzo ciekawie. Oba modele mają otrzymać aparaty z sensorami 108 MP.