Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 5G to dwa nowe flagowce Chińczyków, których premiera odbyła się dziś w Chinach. W rzeczywistości smartfony są do siebie dosyć podobne. Jednak występują w nich pewne różnice. Zobaczmy więc, czym tak naprawdę różnią się oba nowe telefony Xiaomi, bo na pierwszy rzut oka wydają się podobne.

Xiaomi Mi 10 Pro i Mi 10 5G miały dziś premierę w Chinach, co odbyło się zgodne z zapowiedziami. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Mają tak samo wyglądające aparaty i ekrany. Jednak w rzeczywistości droższy model ma pewne usprawnienia, których w tańszym telefonie nie ma. Zobaczmy więc, jakie dokładnie. Na razie nie wiadomo, kiedy oba pojawią się w Polsce.

Xiaomi Mi 10 Pro ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jednak względem tańszego modelu zwiększono tu jasność do 1200 nitów, a współczynnik JNDC (odwzorowania kolorów) jest mniejszy od <0.55. Jest też mniejsza bateria o pojemności 4500 mAh (vs 4780 mAh w tańszej opcji), ale wspiera ładowanie 50 W. Procesory są te same i jest to oczywiście Snapdragon 865.

Ponadto Xiaomi Mi 10 Pro ma lepszy aparat, który obecnie uplasował się na miejscu lidera w DxOMark Mobile. Składa się on z głównego sensora 108 MP, obiektywu szerokokątnego z matrycą 20 MP, teleobiektywu z 10-krotnym zoomem hybrydowym i dodatkowej kamerki do zoomu optycznego. W zwykłym modelu jest to prostsza kamera z innymi (poza głównym) sensorami. Dane techniczne Xiaomi Mi 10 5G i modelu Pro znajdziecie poniżej. Ceny w Chinach będą zaczynać się od 3999 juanów dla tańszego modelu i od 4999 juanów dla droższego. Poszły więc wyraźnie w górę.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło