Mi 10 Pro Global to międzynarodowa wersja flagowca Xiaomi, którego debiut jest blisko. Jest data premiery i smartfona zobaczymy na MWC 2020. Wcześniej odbędzie się prezentacja w Chinach. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro Global będzie jednym z najciekawszych flagowców w tej połowie roku. Otrzyma konkretny aparat 108 MP.

Xiaomi Mi 10 Pro Global to smartfon wyczekiwany przez wielu fanów chińskiej marki. Sprzęt jest w ogniu przecieków i w końcu została potwierdzona data premiery. Telefon zostanie pokazany na MWC 2020. Dokładnie 23 lutego. Wcześniej odbędzie się debiut telefonów na chiński rynek. Zostaną one pokazane 10 dni wcześniej.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro Global będzie dostępny z co najmniej 8 GB pamięci RAM, co już potwierdzono. Jeden z teaserów opublikowanych przez producenta ujawnia nam także kości UFS 3.0. Będą też kości LPDDR5 firmy Micron oraz aparat, który zaoferuje konkretny zoom. Ponadto ma to być pierwszy smartfon na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

Na premierę Xiaomi Mi 10 Pro Global zostanie zabranych 20 fanów marki w ramach akcji Explorers. Telefon był już obiektem wielu przecieków. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalny debiut oraz informacje o cenach w Europie. Te będą wyższe względem poprzednika. Znane dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10 Pro Global znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro Global – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

