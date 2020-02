Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w lutym. W tym tygodniu ogłoszono kolejną edycję programu Mi Explorers. W ramach inicjatywy część fanów marki poleci na premierą Xiaomi Mi 10 Pro i otrzyma telefon do testów. Zgłoszenia są już przyjmowane i aplikować można do 4 lutego 2020 roku.