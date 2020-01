Mi 10 Pro 5G to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w tym kwartale. W sieci pojawiła się specyfikacja. Dane techniczne Xiaomi Mi 10 Pro 5G sugerują, że będzie to naprawdę konkretny smartfon z mocnymi podzespołami. Ma dostać procesor Snapdragon 865 czy nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Xiaomi Mi 10 Pto 5G to flagowiec, który pojawia się w przeciekach już od dawna. Niedawno wspominaliśmy wam, że nazwy kodowe dostrzeżono w kodzie MIUI 11. Teraz w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja. Rzućmy sobie okiem na dane techniczne smartfona. Coś tu jednak nie gra.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 865, co by się zgadzało. Wszak potwierdził to wcześniej sam Lei Jun. Następnie mamy ekran o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Tu wszystko mogłoby się zgadzać, ale sama rozdzielczość 1080 x 2080 pikseli sugeruje dziwne proporcje zbliżone do 17,5 x 9. Następnie widzimy informacje o baterii 5250 mAh. Wcześniejsze przecieki mówiły o akumulatorze o pojemności około 4500 mAh. Jest też 16 GB pamięci RAM, co rzeczywiście może być niewykluczone.

Trudno powiedzieć, czy to prawdziwa specyfikacja Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Pamiętajmy, że miała ona wyciec już wcześniej i informacje te nie pokrywają się z tym, co widzimy tutaj. Czas pokaże, jak było w rzeczywistości. Znane dane techniczne Xiaomi Mi 10 Pro 5G, które jednak bazują na niepotwierdzonych plotkach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G – dane techniczne

6,4-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 1080 x 2080 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 16 + 12 + 5 MP

bateria o pojemności około 5250 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło: Weibo