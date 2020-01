iPhone 9 jest już blisko i wiemy, że premiera ma odbyć się w marcu. Plany Apple na pierwszą połowę 2020 roku nie zamykają się jednak na tym jednym telefonie. W rzeczywistości w drodze jest znacznie więcej nowych produktów. Rąbka tajemnicy uchyla nam analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości dostarczał sprawdzone plotki z obozu firmy.

Te urządzenia Apple pokaże w pierwszej połowie 2020 roku

Apple w pierwszej połowie 2020 roku pokaże nowe modele tabletów iPad Pro, które widzieliśmy już na renderach. Następnie mamy nowe laptopy MacBook Air oraz Pro. Ma pojawić się także Apple Tag, który to nie zadebiutował w zeszłym roku. Mamy również spodziewać się high-endowych słuchawek. Powinny to być Powerbeats 4, które dostrzeżono w iOS 13.3.1. Mówi się także o tym, że pojawi się ładowarka bezprzewodowa. Nie wiadomo jednak, na ile to urządzenie będzie zbliżone do anulowanej AirPower. Część z urządzeń być może zobaczymy wraz z debiutem telefonu iPhone 9, czyli w marcu.

iPhone 9 zostanie pokazany już za kilka tygodni i do tej pory był obiektem wielu przecieków. Wiemy o nim całkiem sporo. Pozostałe sprzęty, które nie zostaną pokazane w marcu, mogą pojawić się na WWDC 2020, czyli w czerwcu. Znane dane techniczne smartfona iPhone 9 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 (SE 2) – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

