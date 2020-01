Mi 10 Pro 5G to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w lutym. W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują smartfona. Na nich widać, że Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Wcześniejsze rendery okazały się być nieprawdziwe. Zobaczmy to sobie z bliska.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma zadebiutować 11 lutego. Choć tutaj warto dodać, że firma jeszcze nie potwierdziła tego terminu. Smartfon jest w ogniu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują urządzenie. Na nich jednak widać coś innego niż na ostatnich renderach. Zresztą, do tej pory było prezentowano sporo nieprawdziwych fotek.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Czytnika linii papilarnych nie widać i spodziewamy się go na ekranie. Na jednym z poniższych zdjęć widać również ładowarkę o mocy 65 W. Złącza słuchawkowego telefon nie ma, co jednak nie powinno dziwić.

Cena Xiaomi Mi 10 Pro 5G zapewne nie będzie niska. Z pewnością będzie to kwota na poziomie około 4 tys. juanów. Co nie zmienia faktu, że nadal będzie to mniej w porównaniu do modeli Galaxy S20. Na razie znana jest częściowa specyfikacja smartfona. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi 10 Pro 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło: Weibo