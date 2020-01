Mi 10 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi i został on potwierdzono w MIUI 11. W kodzie oprogramowania doszukano się dwóch nazw kodowych telefonów. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro to model M2001J1C. Tańszy wariant ma oznaczenie M2001J2C. Premiera telefonów jest coraz bliżej, ale dokładna data pozostaje tajemnicą.