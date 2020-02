Galaxy S20 Ultra 5G to najnowszy flagowiec marki Samsung i jest już pierwsze reklama poświęcona modelowi. Skupiono się w niej na kamerze i jej możliwościach. Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma najlepszy aparat ze wszystkich trzech modeli. Wyróżnia się on głównym sensorem 108 MP oraz aż 100-krotnym zoomem.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G miał premierę wczoraj. Na kanale producenta pojawiła się pierwsza reklama poświęcona temu telefonowi. Film promocyjny skupia się w zasadzie na jednym aspekcie urządzenia. To aparat, który ma nowy sensor ISOCELL Bright HM1 i zapewnia aż 100-krotny zoom.

Aparat fotograficzny z modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to jeden z najważniejszych elementów tego smartfona. Nic więc dziwnego, że reklama została poświęcona kamerze. Tam możemy zobaczyć m.in. nagrywanie wideo w 8K czy też wspomniany 100-krotny zoom. Obejrzyjcie to na poniższym wideo.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to konkretny flagowiec. Smartfon jest jednak bardzo drogi. Cena w Polsce to 6 tys. złotych, czyli jest naprawdę wysoka. Czy urządzenie jest warte takich pieniędzy, to już musicie odpowiedzieć sobie sami. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło