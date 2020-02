Mi 10 Pro od Xiaomi i Samsung Galaxy S20 dostaną procesory Qualcomm Snapdragon 865. Który z nich jednak pojawi się na rynku szybciej? Wygląda na to, że jednak Xiaomi Mi 10 Pro, co zdaje się potwierdzać Lin Bin. Wiceprezes chińskiej firmy stwierdził, że będzie ona pierwsza na rynku z nowym układem Qualcomma.

Xiaomi Mi 10 Pro i Samsung Galaxy S20 mają premierę w tym miesiącu. Oba telefony zostaną oficjalnie zaprezentowane już na dniach. Wiemy, że mają otrzymać procesory Qualcomm Snapdragon 865. Wszystko wskazuje na to, że pierwszym na rynku modelem z tym układem będzie jednak produkt chińskiej marki.

Jeden z wiceprezesów Xiaomi, Lin Bin, pod swoim postem na Weibo potwierdził w odpowiedzi, że jego firma będzie pierwsza na rynku z telefonem mającym układ Snapdragon 865. Wiemy, że ma on trafić nie tylko do Mi 10 Pro, ale również tańszej wersji smartfona. Jednak Galaxy S20 ma zadebiutować w sklepach niewiele później.

Xiaomi Mi 10 Pro w sprzedaży na kilkanaście dni przed Galaxy S20

Jeśli wierzyć w ostatnie plotki, to Xiaomi Mi 10 Pro zostanie pokazany dwa dni po Unpacked, gdzie zobaczymy modele Samsung Galaxy S20. Jednak telefon chińskiej marki pojawi się w sprzedaży w Państwie Środka już 14 lutego. Cztery dni później na rynek ma trafić droższy model. W przypadku produktów Koreańczyków dostępności spodziewamy się dopiero na początku marca.

Xiaomi Mi 10 Pro oraz Samsung Galaxy S20, zwłaszcza w edycji Ultra, zapowiadają się bardzo ciekawie. Wiemy jednak, że pierwszy z telefonów powinien być znacząco tańszy od produktu Koreańczyków. To jednak klienci zdecydują o tym, co dla nich będzie lepsze. Do premiery jest już blisko.

