Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, na który czeka sporo osób. Pojawiła się nowa data premiery, ale producent na razie jej nie potwierdza. Może to jednak nastąpić w tym tygodniu. Debiut Xiaomi Mi 10 Pro ma odbyć się na konferencji Chińczyków. Niedługo po tym smartfony mają trafić do sprzedaży na terenie Państwa Środka.