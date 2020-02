Redmi K30 Pro 5G to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi. Dowiadujemy się, że smartfon ma dostać ekran bez wcięcia. Firma chce umieścić wysuwany aparat do selfie. Ponadto Redmi K30 Pro zapewne nie otrzyma głównego sensora 108 MP. Spodziewajmy się kamery z innym rozwiązaniem. Premiera ma odbyć się w marcu.

Redmi K30 Pro 5G to smartfon Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w marcu. Niedawno telefon dostrzeżono w bazie Geekbench. Teraz mamy nowe informacje. Jeśli wierzyć plotkom, to na pokładzie znajdzie się ekran bez wcięcia. Firma rzekomo zdecydowała się na wyświetlacz bez otworów i wysuwaną kamerkę do selfie.

Redmi K30 Pro 5G otrzyma procesor Snapdragon 865 i nawet 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Wiemy, że będą to kości typu LPDDR5. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny. Jednak nie pojawi się sensor 108 MP, który trafi do modeli Mi 10. Ma to być inne rozwiązanie, które to na razie pozostaje niewiadomą.

Redmi K30 Pro 5G z pewnością będzie atrakcyjny cenowo

Wiemy, że Redmi K30 Pro 5G to smartfon, który powinien trafić na rynek w dobrych cenach. Z pewnością będzie kosztował mniej niż wiele innych flagowców innych producentów. Wcześniej powinna odbyć się premiera modeli Note 9, na które też czeka sporo fanów chińskiej marki. Te telefony Xiaomi będą jeszcze tańsze.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji o Redmi K30 Pro 5G. To smartfon, który pod wieloma względami powinien być ciekawy. Im bliżej będziemy premiery, tym o tym modelu będzie wiadomo coraz więcej.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Asystent Google dostanie nowe funkcje

źródło