Samsung Galaxy S7 to flagowiec z 2016 roku. Jak dobrze wiemy, uaktualnienia do systemu Android Pie z nakładką One UI nie dostał. Jednak producent ciągle pamięta o użytkownikach tego modelu. Smartfon otrzymuje właśnie styczniowe poprawki bezpieczeństwa. Wnosi je nowa aktualizacja, która jest już udostępniana drogą OTA.

Styczniowe poprawki bezpieczeństwa na modele Samsung Galaxy S7 trafiają wraz z uaktualnieniem, które wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ETA7. Aktualizacja jest już udostępniana w Wielkiej Brytanii. Z pewnością pojawi się również wkrótce na pozostałych rynkach.

Samsung Galaxy S7 bez systemu Android Pie i trzeba się z tym pogodzić

Niestety, jeśli jesteście właścicielami modelu Samsung Galaxy S7 lub edge i ciągle liczycie na, to że producent udostępni wam Androida Pie, to nie ma co na to liczyć. Koreańczycy oferują dwa lata podstawowego wsparcia, gdzie deklarują dostępność dwóch większych aktualizacji systemu. Potem jednak jest to obsługa rozszerzona, gdzie co jakiś czas (często tylko co kwartał) udostępniane są łatki bezpieczeństwa. Trzeba obejść się smakiem.

Podobna sytuacja dotyczy teraz także właścicieli Samsungów Galaxy S8. Oni również nie otrzymają systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0. Pozostaną na Androidzie Pie z poprzednią odsłoną autorskiego oprogramowania. Tak to już niestety jest.

