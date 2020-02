Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 Plus to flagowce marki Samsung, których przedsprzedaż będzie prowadzono też w Europie. Tutaj też będą dodawane słuchawki bezprzewodowe Buds+. Ich cena nie jest niska i wyniesie 170 euro. Wiemy już, do kiedy potrwa przedsprzedaż. Na rynkową dostępność smartfonów trochę sobie poczekamy.