POCO X2 to nowy smartfon submarki należącej kiedyś do Xiaomi, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena telefonu jest atrakcyjna, ale urządzenie to tak naprawdę przebrandowany model Redmi K30. POCO X2 ma ekran LCD mogący odświeżać obraz w 120 Hz. Ponadto otrzymał aparat fotograficzny z czterema sensorami.

POCO X2 to smartfon, który zgodnie z zapowiedziami, miał dziś premierę w Indiach. Cena to 15999 rupii indyjskich, czyli około 875 złotych. Dotyczy to konfiguracji z 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Są też dwa inne modele z większą pamięcią za 16999 i 19999 rupii (ok. 930 i 1090 złotych).

POCO X2 to smartfon, który jest przebrandowanym modelem Redmi K30. Ma ekran zdolny do wyświetlania obrazu w 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 730G, który wspomagany jest przez 6 lub 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 64, 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 27 W. Znajduje się ona w zestawie.

Ponadto POCO X2 ma podwójny aparat do selfie z sensorami 20 i 2 MP. Tylna kamera składa się z czterech obiektywów. Jest to połączenie sensorów 64, 8, 2 i 2 MP. Jest obiektyw szerokokątny, do zdjęć makro oraz odpowiedzialny za obsługę głębi obrazu. Dane techniczne modelu POCO X2 znajdziecie poniżej. Na razie telefon ma być dostępny tylko w Indiach.

POCO X2 – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 + 2 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło