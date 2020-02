POCO X2 jest obecnie w ogniu przecieków. Wiemy, że będzie to tak naprawdę przebrandowany Redmi K30. Cena w Indiach ma wynieść 18999 rupii, czyli około 1030 złotych. Dotyczy ona podstawowej wersji telefonu. Premiera już 4 lutego i producent udostępnił nowy teaser.

Let’s add to the Xcitement! Mark your dates: 04.02.2020.#POCOX2 #SmoothAF pic.twitter.com/IoGU1yv91n

— POCO India (@IndiaPOCO) January 31, 2020