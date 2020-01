POCO X2 to smartfon, który zobaczymy zamiast Pocophone F2. Premiera już w przyszłym tygodniu i dowiadujemy się, że będzie to klon Redmi K30. Znana jest już cena POCO X2 oraz dane techniczne. Telefon będzie średniopółkowcem i otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy aparat fotograficzny z czterema sensorami.

POCO X2 to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zobaczymy go zamiast modelu Pocophone F2. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby miałby to być klon Redmi K30. Wygląda na to, że tak rzeczywiście jest. Jest też cena bazowej konfiguracji. W Indiach wyniesie 18999 rupii, czyli około 1030 złotych.

POCO X2 widoczny jest na poniższym renderze. Rzeczywiście wygląda jak klon modelu Redmi K30. Z przodu jest ekran z podwójnym wcięciem i wiemy, że to panel LCD z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem smartfona będzie Snapdragon 730. W podstawowej wersji telefon otrzyma 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane.

Wiemy też, że POCO X2 ma poczwórny aparat fotograficzny z sensorem 64 MP. Nie wiadomo czy wprowadzono tu jakieś zmiany względem kamery z Redmi K30. Prawdopodobnie nie. Znane dane techniczne modelu POCO X2 znajdziecie poniżej.

POCO X2 (Redmi K30) – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 20 + 2 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 64 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

