POCO X2 z datą premiery. Zobaczymy go zamiast Pocophone F2

POCO X2 to smartfon, który zobaczymy w przyszłym tygodniu zamiast modelu Pocophone F2. Premiera odbędzie się w Indiach i udostępniono już pewne teasery. Te ujawniają nam częściową specyfikację. Prawdopodobnie POCO X2 dostanie ekran z odświeżaniem 120 Hz oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP.

POCO X2 już pojawiał się w plotkach i nawet dostrzeżono go w bazie Geekbench. Tego smartfona zobaczymy w przyszłym tygodniu zamiast Pocophone F2. Submarka należąca kiedyś do Xiaomi wraca do gry. Firma uniezależnia się i chce powrócić na rynek z nowymi produktami.

POCO X2 to smartfon, który zostanie pokazany dokładnie 4 lutego. Premiera odbędzie się w Indiach i na stronie Flipkartu udostępniono już pewne zajawki. Z opublikowanych materiałów wynika, że pojawi się ekran z bardzo szybkim odświeżaniem obrazu. Prawdopodobnie będzie to 120 Hz. Następnie mamy nieznany procesor Qualcomm Snapdragon. Pojawi się również główny aparat fotograficzny z sensorem Sony IMX686 64 MP typu 1/1.7″. Telefon otrzyma także USB C i nie zostanie pozbawiony klasycznego złącza słuchawkowego. Pełna specyfikacja tego modelu nie jest jednak znana.

POCO X2 już na dniach, ale Pocophone F2 może zadebiutować później

Plany indyjskiej marki nie są znane. 4 lutego odbędzie się debiut POCO X2, ale to nie przekreśla szans na debiut modelu Pocophone F2. Możliwe, że ten drugi smartfon zostanie po prostu zaprezentowany później, co warto mieć na uwadze. Pewne plotki mówią też o modelu Lite. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. Nie wiadomo też, czy POCO X2 w ogóle trafi do sprzedaży na terenie Europy.

