Xiaomi Mi 10 Pro i Mi 10 to dwa smartfony, które mają zadebiutować w przyszłym kwartale. W sieci pojawiły się dane techniczne oraz ceny. Nie wiadomo jednak, na ile jest to sprawdzony wyciek. W każdym razie, premiera nowych flagowców jest coraz bliżej. Powinniśmy zobaczyć je już w okolicy lutego 2020 roku.

Xiaomi Mi 10 Pro to flagowiec, który obecnie jest w ogniu przecieków. Został już wcześniej potwierdzony i wiemy, że to tylko jeden z wielu telefonów z 5G firmy na ten rok. Teraz dowiadujemy się, jakie mają być ceny. Ponadto mamy okazję rzucić okiem na niekompletne dane techniczne.

Cena Xiaomi Mi 10 Pro będzie atrakcyjna

model 128 GB – 3799 juanów (ok. 2070 złotych)

model 256 GB – 4099 juanów (ok. 2320 złotych)

model 512 GB – 4499 juanów (ok. 2450 złotych)

Ceny Xiaomi Mi 10 nie są widoczne, choć w przypadku podstawowej wersji powinno to być 3199 juanów, czyli około 1740 złotych. Kwoty są naprawdę atrakcyjne. Rzućmy sobie okiem jeszcze na dane techniczne. Powiem szczerze, że nie wiem, na ile są one prawdziwe. To pokaże czas. W przypadku modelu Pro są one jeszcze bardzo niekompletne. Nie ma szczegółów ekranu, ale spodziewamy się odświeżania 120 Hz. Widać też informacje o ładowarce 66 W.

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

ekran OLED – brak szczegółów

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – nie

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 Mpix

bateria o około pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Mi 10 – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – nie

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny Sony IMX686 + 20 + 12 + 5 Mpix

bateria o około pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z MIUI 11

