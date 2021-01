Google Maps to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. Jakiś czas temu zapowiedziano dla niej nową funkcję. To zmiana języka na inny od tego, który wybrało się w systemie. Do tej pory nie było możliwe i był wyświetlany interfejs w tym języku, który użytkownik ma w oprogramowaniu telefonu. Teraz to w końcu ulega zmianie.

Zmiana języka już pojawia się w aplikacji Google Maps. Jak to można zrobić? W tym celu należy dotknąć własny awatar i następnie udać się do Ustawień. Tam pojawi się nowa opcja o nazwie Język aplikacji. Tu należy wskazać nowy, który zostanie ustawiony niezależnie od wyboru w systemie na telefonie.

Zmiana języka w Google Maps jeszcze nie u wszystkich

Wygląda na to, że nowość włączana jest po stronie serwerów firmy. Taka opcja na razie nie pojawia się u wszystkich użytkowników aplikacji Google Maps, co pewnie w niedługim czasie ulegnie zmianie. Do wyboru jest 79 różnych języków. Występuje też mały błąd. Dotyczy on wskazówki na pasku wyszukiwarki, który pozostaje w poprzednim języku do momentu, aż wykona się restart aplikacji.

