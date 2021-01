Tiktok dostaje pierwszy efekt AR z użyciem LiDAR z iPhone 12 Pro

TikTok to aplikacja, która również postanowiła wykorzystać możliwości sensora LiDAR z modeli iPhone 12 Pro. Popularna platforma otrzymuje nowy efekt AR, czyli oparty na rozszerzonej rzeczywistości. To oznacza, że łączy on świat rzeczywisty z cyfrowym. Zobaczmy sobie, jak on się prezentuje.

Nowy efekt AR z aplikacji TikTok możecie zobaczyć na poniższej animacji. Jego wykorzystanie jest możliwe dzięki sensorowi LiDAR, który Apple wprowadziło w smartfonach iPhone 12 Pro. Pamiętajmy też, że taki element ma także kamera ostatnich iPadów Pro. ByteDance dodaje, że tego typu opcji z czasem w tym roku pojawi się więcej.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We’re excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021