Realme V15 5G to nowy smartfon marki. Cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,5″ ekran i SoC MediaTeka. Zobaczmy, co oferuje Realme V15 5G.

Realme V15 5G to nowy smartfon ze średniej półki. Cena w Chinach to 1399 juanów (ok. 794 zł) za model z 6 GB RAM. Model mający 8 GB pamięci kosztuje 600 juanów więcej. Sprzedaż ruszy 14 stycznia. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Realme V15 5G.

Smartfon ma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności 600 nitów. Pod obudową Realme V15 5G umieszczono procesor MediaTek Dimensity 800U. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 4310 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 50 W.

Realme V15 5G ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme V15 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i jasności 600 nitów

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4310 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

176 gramów

Android 10 z nakładką producenta

źródło