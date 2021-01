AirPlay i Android teoretycznie się wykluczają. Jednak dzięki AirMusic to połączenie jest możliwe. To aplikacja, która daje obsługę dla AirPlay w Androidzie.

AirPlay to technologia opracowana przez Apple. Nie jest ona dostępna tylko na urządzeniach tej marki, bo odbiorników jest dziś dużo więcej. Jednak na urządzeniach z systemem Android wsparcie dla tego rozwiązania nie jest oferowane. Tymczasem z pomocą nadchodzi aplikacja AirMusic. Co ona umożliwia?

AirMusic to następca znanego niegdyś AirAudio. Twórca powrócił z nowym oprogramowaniem, które pozwala na wygodne przesyłanie multimediów drogą bezprzewodową do zgodnych odbiorników. Możliwe to jest na urządzeniach z systemami Android 10 lub nowszą wersją. Starsza wymaga dostępu do roota. AirPlay to tylko jedna z możliwości aplikacji.

AirMusic to nie tylko AirPlay na urządzeniach z systemem Android

Dzięki AirMusic można przesyłać multimedia na zgodne z AirPlay urządzenia z poziomu smartfona z systemem Android. Jednak oprogramowanie oferuje też dostęp do sprzętów Freebox, Fire TV, Raspberry Pi, Chromecast, Smart TV, Roku, SONOS czy Denon HEOS i innych. Za darmo prześlemy tylko 10 minut materiału i ten następnie zostanie przerwany dźwiękami. W wersji Pro kosztującej 4.49 dol. limit ten znika.

