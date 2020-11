Word i dark mode. Microsoft szykuje prawdziwy tryb ciemny

Word to aplikacja, która już wspiera dark mode. Jednak prawdziwy tryb ciemny dopiero jest szykowany. Microsoft udostępnił go w programie Word dla Insiderów.

Word to popularny program, który poniekąd wspiera dark mode. Tryb ciemny jednak doczeka się ulepszeń. Microsoft już nad nim pracuje. Ten nowy będzie w zupełności czarny, a nie taki, jak dostępny obecnie. Wygląda to naprawdę ciekawie, co możecie zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym udostępnionym na Twitterze przez Floriana B.

Nowy dark mode dla aplikacji Word dostępny jest na razie tylko w poglądowej wersji Office, które można instalować po przystąpieniu do programu niejawnych beta testów pakietu. Tryb ciemny został udostępniony dla części osób. Wszyscy członkowie prawdopodobnie nie mogą go jeszcze włączyć. Chcąc zostać Insiderem trzeba udać się tutaj.



Jak włączyć dark mode, czyli tryb ciemny w Microsoft Word już teraz

Na prawdziwie czarny dark mode na razie poczekamy. Możecie jednak w aplikacji Word skorzystać z tego dostępnego obecnie. W tym celu trzeba udać się do menu Plik i następnie Konto. Następnie w sekcji Motyw Office należy wskazać nowy wybór po rozwinięciu listy.

