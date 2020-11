OnePlus 9 Pro był obiektem wielu przecieków. W końcu mamy okazję zobaczyć, jak wygląda nowy flagowiec. Onleaks udostępnił własne rendery smartfona, które ujawniają nam design. Bazują one na schematach CAD aktualnego prototypu telefonu. Rzućmy sobie na nie okiem.

Rendery Onleaks modelu OnePlus 9 Pro ujawniają nam ekran z okrągłym wcięciem w narożniku dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Początkowo Steve Hemmerstoffer popełnił błąd i przekazał informacje o 6,55 cala, ale szybko to skorygował. Następnie mamy tył obudowy.

OnePlus 9 Pro ma aparat fotograficzny, który umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Widzimy, że dwa obiektywy są naprawdę duże. Natomiast pozostałe dwa czujniki są znacznie mniejsze. Rendery możecie obejrzeć poniżej.

Premiera OnePlus 9 Pro w marcu

Wiemy, że premiera modelu OnePlus 9 Pro zostanie nieco przyspieszona. Normalnie spodziewalibyśmy się tego smartfona w drugim kwartale 2021 roku. Wiemy jednak, że debiut planowany jest na marzec. Tak więc rendery telefonu pojawiły się na kilka miesięcy przed premierą. Marcowy debiut potwierdza także Steve Hemmerstoffer. Jednak dokładny termin na razie nie jest znany. Kompletna specyfikacja techniczna na razie jest tajemnicą. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło