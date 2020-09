Google Gboard dostaje odświeżony interfejs. Jest nowy motyw i font

Klawiatura Google Gboard cały czas jest rozwijana. Kilka miesięcy temu u bardzo nielicznych użytkowników zaczęły pojawiać się zmiany. Obejmowały one odświeżony interfejs aplikacji, który wprowadzał nowy motyw oraz font. Wtedy widziało go bardzo niewiele osób i musiał to być bardzo zawężony program pilotażowy.

Teraz w klawiaturze Google Gboard zaczynają pojawiać się zmiany u większej liczby użytkowników, choć nadal jest to test. Zmiany widać poniżej. Jak nietrudno zauważyć, jest nowy motyw oraz font, które przypomina Sans z innych produktów producenta. Występuje on też w interfejsie smartfonów Pixel.

Odświeżony interfejs klawiatury Google Gboard na razie w wersji beta

Zmiany te pojawią się w klawiaturze Google Gboard beta. Dokładnie w aplikacji z numerkiem 9.8.07.328163918. Jednak i tak nie są widoczne u wszystkich użytkowników tej wersji, a więc dochodzi dodatkowy czynnik. Tym jest włączenie modyfikacji po stronie serwerów. Na razie nie wiadomo, kiedy taki odświeżony interfejs pojawi się w stabilnym wydaniu aplikacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło