Nest Audio to nowy głośnik, który zobaczymy z telefonami Google Pixel 5. Urządzenia doszukano się w aplikacji Home. Co może zaoferować Nest Audio?

Nest Audio to głośnik inteligentny, który powinniśmy zobaczyć pod koniec września. Wtedy odbędzie się premiera smartfonów Google Pixel 5 i 4a 5G, co już potwierdzono. Urządzenie już pojawiało się w przeciekach, ale nie pod taką nazwą. Wygląda jednak na to, że tak właśnie będzie nazywać się ten sprzęt, czego doszukano się w jednej z aplikacji firmy.

Mowa o aplikacji Home. Tam wcześniej doszukano się nazwy „głośnik Nest”. Jednak w aktualizacji z numerkiem 2.28 ją zmieniono. Właśnie na Nest Audio, czyli coś musi być na rzeczy. Będzie to taki duchowy spadkobierca oryginalnego głośnika Google Home sprzed kilku lat, który nigdy nie doczekał się następcy.

Google Pixel 5 i głośnik Nest Audio już 30 września

Oba urządzenia zobaczymy za niespełna dwa tygodnie, co firma już potwierdziła. Na temat nowego głośnika Nesta wiadomo na razie bardzo niewiele. Będzie on mocno zintegrowany z Asystentem, ale wygląd na razie pozostaje tajemnicą. Podobnie jest ze specyfikacją, która też nie jest znana.

