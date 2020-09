Google Pixel 5s, Pixel 4a 5G oraz nowy Chromecast to trzy urządzenia, których spodziewamy się w najbliższym czasie. Były one obiektem wielu przecieków i firma już wcześniej przekazała, że debiut planowany jest na jesień. Teraz jest konkretna data premiery. Jest nią 30 września i tego dnia odbędzie się specjalna konferencja.

Grafika z zaproszeniem dla mediów widoczna jest poniżej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 naszego czasu. Google rzeczywiście potwierdza produkty, które mamy zobaczyć. Nowy Chromecast będzie pracował pod kontrolą przebrandowanego Androida TV. Natomiast smartfony Pixel 5s i 4a 5G były już obiektem wielu przecieków. Ostatnio mogliśmy zobaczyć zdjęcia pierwszego modelu.

Nowy Chromecast, Google Pixel 5s, 4a 5G i coś jeszcze

Przy okazji na grafice z zaproszeniem pojawia się informacja o jeszcze jednym produkcie. To nowy głośnik inteligentny. Wiemy, że ma on trafić na rynek pod marką Nest, którą jakiś czas temu gigant przejął. Będzie to w zasadzie spadkobierca pierwszego modelu Home.

