Pixel 5s może być właściwą nazwą dla smartfona Google Pixel 5, który do tej pory pojawiał się w przeciekach właśnie pod taką. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia telefonu. Na jednym z nich widoczna jest właśnie taka nazwa. Firma mogła zdecydować się na Google Pixel 5s z jednego powodu i może nim być 5G.

Google Pixel 5s zamiast Google Pixel 5. Właśnie taki scenariusz może nas czekać jesienią, kiedy to zadebiutują nowe telefony. Zacznijmy jednak od początku. Do sieci wyciekły dwa zdjęcia telefonu, które widzicie poniżej. Prezentują one prototyp nowego modelu. Jak nietrudno zauważyć, na włączonym ekranie pojawia się także nazwa smartfona.

Google Pixel 5s nie pojawia się zresztą pierwszy raz. Mishaal Rahman z XDA-Developers doszukał się takiej blisko miesiąc temu. Miała to być nazwa dla telefonu, który rozwijany jest pod kryptonimem „redfin”. Tak więc coś zdecydowanie musi być na rzeczy. Takie nazewnictwo może też wynikać z chęci uniknięcia zamieszania z innym modelem.

Google Pixel 5s wraz z modelem 4a 5G

Jak dobrze wiemy, jesienią czeka nas także premiera innego telefonu firmy. Jest nim model 4a 5G. Być może więc z tego powodu zdecydowano się na wybór Google Pixel 5s. Po to, aby uniknąć ewentualnego zamieszania z nazewnictwem i niekojarzenia modelu 5 jako gorszego.

Wiemy, że debiut ma odbyć się pod koniec września lub w październiku. Zdjęcia ujawniają nam wygląd, który widzieliśmy już wcześniej. Ekran ma okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie umieszczone w narożniku. Natomiast z tyłu widać potrójny aparat fotograficzny oraz czytnik linii papilarnych.

