Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 to pierwsze smartfony Chińczyków, które dostaną aktualizację do systemu Android 11 z nakładką MIUI 12. Producent planuje wkrótce ją udostępnić. Potem nowe oprogramowanie Google zacznie trafiać także na inne telefony marki. Na razie mamy ich nieoficjalną listę, której Xiaomi nie potwierdziło.

Xiaomi Mi 10 Pro i tańszy wariant flagowca są pierwszymi telefonami marki, na które trafi aktualizacja do systemu Android 11 z autorską nakładką MIUI 12. Chińczycy zapowiedzieli, że wkrótce udostępnią to uaktualnienie. Wcześniej wybrani właściciele mogli testować wersję beta. Teraz będzie to już finalne oprogramowanie.

Android 11 z MIUI 12 wprowadzi do modeli Xiaomi Mi 10 i 10 Pro nowe funkcje z platformy Google. Są to nowe opcje dla czatów, dymki powiadomień czy Device Controls. Ta ostatnia funkcje to sterowanie urządzeniami. Oczywiście, nowe oprogramowanie trafi także na inne modele smartfonów. Na razie nie ma jeszcze potwierdzonej listy. Ta nieoficjalna widoczna jest niżej.

Android 11 z MIUI 12 nie tylko dla Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi planuje uaktualnić do systemu Android 11 wiele smartfonów. Większość z nich dostanie aktualizację z nakładką MIUI 12. Będą jednak pewne wyjątki. Tym jest model Mi A3.

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth Edition

Mi CC9 Pro/Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro

Mi 9 SE

Mi CC9/Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9T

Mi 9T Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Redmi 10X 4G/Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro (India)/Redmi Note 9S

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

źródło: komunikat prasowy