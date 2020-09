ColorOS 11 beta wkrótce zostanie udostępnione chętnym testerom. Oppo już uruchomiło program zapisów i potwierdziło, że nowa nakładka oparta na systemie Android 11 rzeczywiście ma numer zrównany z platformą Google. Poprzednia miała numerek 7. Ostatnie uaktualnienie oznaczono jako 7.2. Premiera już za kilka dni.

Oppo planuje zaprezentować ColorOS 11 dokładnie 14 września. Tego dnia zobaczymy nowości, które przygotowano z myślą o nowej nakładce. Wniesie ona funkcje, które Google wprowadziło w systemie Android 11. Z pewnością jednak nie zabraknie także autorskich rozwiązań, które poznamy właśnie za te kilka dni. Zapisy do programu pilotażowego ruszają już teraz.

Oppo już szuka testerów systemu Android 11 z nakładką ColorOS 11 beta

Android 11 z nakładką ColorOS 11 beta będzie można testować na czterech smartfonach Oppo. Są to modele Find X2, Find X2 Pro, Reno3 oraz Reno3 Pro. To właśnie wśród właścicieli tych telefonów uruchomiono program rekrutacyjny. Jeśli chcecie wziąć udział w testach, to zgłoszenia możecie przesyłać udając się do linku źródłowego.

