ColorOS 7.2 to nakładka bazująca na systemie Android 10, którą Oppo zaprezentowało ze smartfonami Reno 4. Nowe telefony pracują już pod kontrolą tego oprogramowania i jest to już kolejna aktualizacja po wersji z numerkiem 7.1. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza software. Wykaz nowości znajdziecie poniżej.

Aktualizacja Oppo ColorOS 7.2 – wykaz nowości

ColorOS 7.2 wprowadza super sceny nocne dla filmów. Bazują one na specjalnych algorytmach Oppo, które odpowiadają za dostosowywanie nagrywania pod kątem panujących warunków świetlnych. W ten sposób jasność wideo może zostać zwiększona do 74 proc. W przypadku przejrzystości jest to do 34 proc. Dodano też tryb filmowy, który umożliwia rejestrowanie obrazu w proporcjach 21:9.

Oppo chwali się także, że wśród nowości jest nowy tryb oszczędzania energii, który pozwoli na wydłużenie czasu pracy w momencie, gdy bateria będzie bliska rozładowania. Według Oppo w ten sposób przy 5 proc. naładowania akumulatora będzie można korzystać z WeChat nawet do 1,5 h. Udoskonalono także algorytmy odpowiedzialne za uruchamianie aplikacji, co bazuje na czynnościach wykonywanych przez użytkowników.

Niestety, harmonogram wydawniczy ColorOS 7.2 nie jest znany. Nakładka ta znajduje się już na smartfonach Reno 4. Jednak Oppo nie ujawniło informacji związanych z udostępnieniem jej dla starszych modeli. Nie wiadomo więc, jak ta kwestia będzie wyglądać.

