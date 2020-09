Amazfit Neo to smartwatch Huami, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz doczekaliśmy się jego premiery w Chinach. Cena to zaledwie 299 juanów, czyli około 165 złotych. Urządzenie można już kupić i spodziewajmy się, że z czasem pojawi się w Polsce.

Amazfit Neo to smartwatch, który ma design nawiązujący do zegarków elektronicznych sprzed lat. Urządzenie ma 1,2-calowy ekran STN LCD. Jest on czarnobiały i cechuje się bardzo małym poborem energii elektrycznej. Bateria ma pojemność 160 mAh. Huami deklaruje, że zapewni do 28 dni w normalnym trybie pracy. W czasie oszczędnego użytkowania ma to być do 37 dni. Obudowa jest wodoszczelna i wytrzyma 5 ATM, a więc zanurzenie na głębokość do 50 metrów.

Ponadto Huami umieściło w Amazfit Neo pulsometr oraz moduł Bluetooth 5.0 LE. Sprzęt jest kompatybilny ze smartfonami z Androidem i iOS. Do wyboru są trzy kolory obudowy. To czarny, zielony i czerwony. Smartwatch obsługuje trzy tryby sportowe. Dane techniczne Amazfit Neo znajdziecie poniżej.

Huami Amazfit Neo – dane techniczne

1,2-calowy ekran STN LCD

bateria o pojemności 160 mAh

Bluetooth 5.0 LE

optyczny pulsometr

wodoszczelność na poziomie 5 ATM

40,3 x 41 x 11,7 mm

32 gramy

zgodność z telefonami z Androidem i iOS

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło