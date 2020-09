Google Pixel 5 i Pixel 4A 5G mają zadebiutować jesienią. Oba smartfony były już obiektem wielu plotek. Wiemy, że cena drugiego ma wynieść 499 dolarów. Teraz poznajemy kwoty dla dwóch telefonów, ale w euro. Są też planowane kolory obudowy dla tych modeli.

Cena Google Pixel 4A 5G w Europie wyniesie 499 euro i dotyczy ona rynku niemieckiego. Zawiera ona już 16 proc. podatek VAT. Potem mamy kolory obudowy. Smartfon ma być dostępny w białym lub czarnym odcieniu. Następnie mamy droższy telefon.

Cena Google Pixel 5 niewiele wyższa od Pixel 4A 5G

Dowiadujemy się, że cena modelu Google Pixel 5 w Niemczech wyniesie 629 euro. Nie będzie więc dużo wyższa od kwoty, którą trzeba będzie zapłacić za drugi z modeli. Tutaj planowane są także dwa kolory obudowy. Pierwszym jest czarny, a drugim zielony. Tak więc nie będzie to telefon za tysiąc euro lub więcej, a za dużo mniej. Tutaj trzeba jednak mieć na uwadze, że nie będzie to flagowiec ze Snapdragonem 865 (Plus). Firma zdecydowała się na tańszego Snapdragona 765 i to też pozwoliło na zmniejszenie kosztów produkcji.

