Realme 7i to nowy średniak Chińczyków, który debiutuje w ofercie. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran z odświeżaniem 90 Hz. Ponadto cena Realme 7i jest niska.

Realme 7i pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego oficjalna premiera. Cena to 3199000 rupii indonezyjskich, co daje nam równowartość 815 złotych. Sprzedaż w tym kraju rozpocznie się 18 września. Do wyboru będą dwa kolory obudowy.

Realme 7i ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 662 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 18 W.

Ponadto Realme 7i ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy teleobiektyw z matrycą 8 MP oraz dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro i obsługi trybu portretowego. Przednia kamerka pozwala robić selfie w jakości 16 megapikseli. Dane techniczne Realme 7i znajdziecie poniżej.

Realme 7i – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 662

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

