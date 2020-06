Waze to aplikacja, którą zna wiele osób. Popularna nawigacja się zmienia i dostaje nowe logo, ikonki oraz kolory, którymi pochwaliło się Google. Gigant przejął Waze już kilka lat temu i teraz nadszedł czas na większe zmiany wizualne. Niedługo zostaną one wprowadzone do aplikacji mobilnej, ale konkretnej daty nie ma.

Waze to aplikacja do nawigacji, którą zna wiele osób. W 2013 roku została ona przejęta przez Google i nastąpiło to po kilku latach od startu platformy. Po kilku latach nadszedł czas na zmiany, które obejmą nowe logo, ikonki oraz kolory. Zobaczmy więc, co tak naprawdę ulegnie modyfikacjom.

Nawigacja Waze do tej pory zachowała dotychczasową tożsamość. W ramach zmian pojawia się nowe logo, które ma prostszą ikonkę samochodziku oraz czcionkę. Następnie mamy nowe ikonki oraz kolory, które są jaśniejsze względem poprzednich. Wszystko wydaje się być bardziej płaskie, ale to raczej zmiany, które na pierwszy rzut oka są na plus.

Nowe logo, ikonki i kolory wkrótce w aplikacji Waze

Waze na razie pochwaliło się projektem zmian, które widzicie na załączonych w tym artykule grafikach. Wiemy, że w planach jest ich wprowadzenie do aplikacji mobilnej na smartfony, co oczywiście jest naturalnym krokiem. Wiemy, że ma to nastąpić w niedługim czasie. Jednak konkretnego terminu nie podano.

źródło