Mi Router 4 Pro to nowy ruter Xiaomi, który trafia do oferty firmy. To urządzenie zgodne ze standardem Wi-Fi 5, czyli 802.11ac. Cena Xiaomi Mi Router 4 Pro jest atrakcyjna, bo jest niższa od 200 juanów. To sprzęt dla osób o mniejszych wymaganiach, które szykują prostszego urządzenia tego typu. Zobaczmy, co oferuje.