Mi Router AX1800 to nowy ruter Xiaomi, który trafił do sprzedaży. Urządzenie jest zgodne ze standardem Wi-Fi 6, czyli 802.11ax. Cena Xiaomi Mi Router AX1800 jest atrakcyjna. Domyślamy się, że to sprzęt, który będzie cieszył się zainteresowaniem klientów. Tym bardziej, że inne rutery z Wi-Fi 6 są zazwyczaj droższe.